Studie zu Einsparungen und Lützerath Ist der Kohleausstieg eine Mogelpackung?

Als die Klimaminister Robert Habeck und Mona Neubaur (beide Grüne) am 4. Oktober den vorzeitigen Kohleausstieg verkündeten, war der Jubel groß: Sie sprachen von einem „Meilenstein für den Klimaschutz“. Neubaur freute sich: „Wir ziehen den Kohleausstieg um acht Jahre auf 2030 vor und können so 280 Millionen Tonnen Kohlendioxid einsparen.“ Nun kommt eine Studie im Auftrags des kohlekritischen Verbands „Europe Beyond Coal“ zu einem anderen Ergebnis. Demnach ist der vorgezogene Ausstieg eine Mogelpackung, da zunächst viele Braun- und Steinkohlekraftwerke zurück ans Netz geholt werden. Wer hat recht?