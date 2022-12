Ab Januar 2023 Bahn kündigt Änderung im Bordbistro und to-go-Bereich an

Die Deutsche Bahn bietet Speisen und Getränke künftig auch im Bordbistro und im to-go-Bereich in Gläsern und Porzellan an. Dies sei als Alternative zur Einwegverpackung gedacht, die jedoch auch weiterhin auf Wunsch angeboten werde, teilte die Bahn am Dienstagmorgen mit. Im Bordrestaurant und beim Service am Platz in der ersten Klasse kommen Mehrweggeschirr und Gläser bereits jetzt zum Einsatz.