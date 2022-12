Dozenten für Kurse Mitstreiter bei der Familienbildungsstätte Kalkar gesucht

In diesem Herbst starten in Kalkar, Goch, Uedem und Weeze wieder zahlreiche Angebote entweder als Vorträge oder als Kurse. Sie gehören den Rubriken Partnerschaft/Ehe/Familie, Religion/Persönlichkeit/Gesellschaft, Gesundheit/Prävention/Ernährung, Qualifizierung und Weiterbildung sowie Kultur und Kreativität an. Viele Kurse finden in Kooperation mit Familienzentren (Kindergärten und Jugendheime) statt und richten sich an Eltern mit jüngeren Kindern.