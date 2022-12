Jahresprogramm 2023 Neue Rezepte für das Familienleben

Der Raum ist fast leer. Eine untypische Situation zwischen den blitzenden Töpfen und blanken Herden in dem Haus am Boeckelter Weg in Geldern. „Unsere Küche ist jeden Abend gefüllt“, sagen Ursula Kertelge, Leiterin der Familienbildungsstätte (FBS) Geldern-Kevelaer, und Antje Freudenberg, die im FBS-Team für den Bereich „Partnerschaft-Ehe-Familie“ zuständig ist, über den Andrang in der FBS-Küche. Kochen und Ernährung bilden auch wichtige Bestandteile in dem FBS-Programm für 2023, das die beiden Frauen vorstellten. Es nähert sich vom Umfang her den Zeiten vor Corona an. Ab Januar laufen die ersten Angebote.