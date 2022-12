Inflation vor Heiligabend Deutsche sparen in Krise bei Weihnachtsgeschenken

Die hohe Inflation und die erwartete Rezession sorgen dafür, dass die Deutschen bei Geschenken sparen. Vor allem Personen mit geringem oder mittlerem Einkommen wollen oder müssen in diesem Jahr zu Weihnachten den Gürtel enger schnallen, wie am Montag aus einer Umfrage der Beratungsgesellschaft EY unter mehr als 1000 Menschen hervorging. Am stärksten betroffen sind demnach Haushalte mit einem Nettoeinkommen unter 25.000 Euro. In dieser Gruppe sollen die Ausgaben für Weihnachtsgeschenke deutlich um 24 Prozent sinken – von 158 Euro im Vorjahr auf 120 Euro. Das ist der geringste Wert seit Erhebung der Daten durch EY 2008.