Vorfall in Barcelona Leiche eines Deutschen in Müllcontainer gefunden – Zwei Männer festgenommen

Teile der zerstückelten Leiche waren am Dienstag voriger Woche von einem Schrotthändler in einem Container einer belebten Straße des Nobelviertels Eixample gefunden worden - genau vor dem Gebäude, in dem der Deutsche nach Angaben der Hausmeisterin seit vielen Jahren in einer Mietwohnung gelebt hatte. Dort habe man „verschiedene Hinweise gefunden, die diesen Ort mit dem möglichen gewaltsamen Tod in Verbindung bringen“, teilte die Polizei mit. Die Verdächtigen sollten noch im Laufe des Montags dem Richter vorgeführt werden.