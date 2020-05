Unser Bedürfnis nach Nähe : Umarmen durch den Duschvorhang

Im Internet kursieren Bilder und Filme von skurrilen Vorrichtungen, die physische Nähe ermöglichen sollen. Solche „Cuddle Curtains“ sind ein Notbehelf, aber sie zeigen auch, wie sehr wir die Umarmungen vermissen.

Nun kursieren rührende Umarmungs-Filme aus England und den USA in den sozialen Netzwerken: Familien hängen transparente Duschvorhänge mit eingenähten Ärmeln in den Vorgarten, dahinter aufgeregte Kinder, die auf den Besuch der Oma warten. Als sie kommt, kann sie in die Plastikummantelung schlüpfen und ihre Enkel endlich wieder an sich drücken, Nähe spüren, wenn auch durch Plastik getrennt.