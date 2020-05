Willich : Autokino verlängert mit Comedy

Autokino-Projektleiter Markus Brinkmann (links) und Kinobetreiber Frank Janssen freuen sich auf das zusätzliche Angebot in Willich. Foto: Marc Schütz

Willich Ab der kommenden Woche werden im Willicher Autokino auch Comedians und Kabarettisten auftreten. Zu Gast sind unter anderem Ingo Appelt und Jürgen B. Hausmann. Kinofilme werden noch bis zum 5. Juli gezeigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Schütz

Lichthupe statt lauter Lacher und frenetischen Applauses: Jetzt wird es lustig auf dem Willicher Schützenplatz – ab Donnerstag kommender Woche treten im dortigen Autokino fünf Comedians und Kabarettisten auf. Gute Nachrichten gibt es aber auch für die Filmfans: Das Autokino, das dort seit dem 11. April Filme zeigt, verlängert bis zum 5. Juli, wie der Kempener Kinobetreiber Frank Janssen und Autokino-Projektleiter Markus Brinkmann mitteilen. Ursprünglich war der Betrieb bis zum 10. Mai geplant, doch das Autokino kam beim Publikum super an. Regelmäßig sind dort auch Autos mit Kennzeichen benachbarter Kreise und Städte zu sehen.

Auf einer Bühne, die vor der riesigen LED-Leinwand aufgebaut sein wird, werden nun also auch Künstler auftreten und zusätzlich auf die Leinwand projiziert, damit sie in allen 120 Autos, die im Halbrund auf dem Platz stehen, gut gesehen werden. Der Ton kommt – wie bei den Filmen auch – aus den Autoradios. „Für die Künstler ist es natürlich eine Herausforderung, da sie weniger mit dem Publikum interagieren können. Aber die Gäste sollen eifrig die Lichthupe betätigen, um Beifall zu spenden. Richtiges Hupen ist allerdings streng verboten“, sagt Brinkmann. Wobei sich die Gäste seiner Erfahrung nach vorbildlich an die im Autokino auch wegen der Corona-Pandemie geltenden Regeln halten.

Gewinnspiel Karte für Ingo Appelt gewinnen Mitmachen und gewinnen! Wer am Mittwoch, 20. Mai 2020, bis 24 Uhr unter 01379 88 30 23 (50 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend) anruft, kann eine Freikarte für den Auftritt von Ingo Appelt am Donnerstag, 4. Juni, 20 Uhr, im Willicher Autokino gewinnen. Oder SMS mit dem Kennwort „rp6“, Leerzeichen, Ihrem Namen und Adresse an 1111 (ohne Vorwahl, 50 Cent/SMS)! Die Teilnahme ist erst ab 18 Jahren möglich; ausgeschlossen sind Mitarbeiter des Verlags oder verbundener Unternehmen. Das Los entscheidet, und die Gewinner werden kurzfristig benachrichtigt. Eine Barauszahlung des Gewinns kann nicht erfolgen. Im Übrigen finden Sie unsere Teilnahme- und Datenschutzbedingungen auch unter rp-online.de/teilnahmebedingungen.

Los geht es mit der Comedy am Donnerstag, 4. Juni, um 20 Uhr mit dem Comedian Ingo Appelt, am Dienstag, 9. Juni, tritt sein Kollege Dave Davis auf, am Donnerstag, 11. Juni, ist Rüdiger Hoffmann an der Reihe, am Donnerstag, 25. Juni, ist Jürgen Becker zu Gast, und am Dienstag, 30. Juni, tritt Jürgen B. Hausmann gleich zweimal auf – um 18 und um 20.30 Uhr. Tickets für 60 Euro pro Auto und weitere Infos sind über die Homepage des Autokinos unter www.autokino-willich.de erhältlich.

Mit „Bad Boys for Life“ und „Sonic“ gibt es in der kommenden Woche wieder zwei aktuelle Filme im Willicher Autokino, während andere Filme schon ein paar Monate alt sind. „Neue Filme gibt es derzeit wegen der Corona-Krise ja ohnehin nicht“, sagt Frank Janssen, der die Kempener Lichtspiele und das Comet-Cine-Center in Mönchengladbach betreibt. Er geht davon aus, dass die regulären Kinos erst im Juli wieder öffnen werden, da die Verleihfirmen eine gewisse Vorlaufzeit brauchen, um die Filme zu bewerben. Zudem hätte es aus seiner Sicht wenig Sinn, die Kinos unter allzu scharfen Hygienebedingungen wiederzueröffnen. „Nur 17 Leute in einen Kinosaal für 100 Personen zu lassen, wäre wirtschaftlich nicht sinnvoll“, sagt Janssen, der 40 Mitarbeiter hat, die sich derzeit zum größten Teil in Kurzarbeit befinden. Die Corona-Zeit wurde aber genutzt, um im Kino alles auf Hochglanz zu polieren und auf Vordermann zu bringen.