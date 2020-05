Foto aus russischer Klinik : Bikini unter Schutzanzug - Krankenschwester bekommt Ärger

Tula Eine Krankenschwester in Russland hat Ärger bekommen, weil sie einen Bikini unter ihrer Schutzkleidung trug. Zuvor war ein Foto aufgetaucht, das den ungewöhnlichen Auftritt der jungen Frau in einer Klinik für Infektionskrankheiten zeigt. Ihr sei warm gewesen, sagte sie zur Begründung.

Die Behörde reagierte damit auf ein Foto aus einem Krankenhaus für Infektionskrankheiten in Tula , etwa 170 Kilometer südlich von Moskau. Darauf ist der Bikini der Frau unter dem transparenten Schutzanzug zu sehen. Sie trug zudem Mundschutz, Handschuhe und eine Schutzbrille.

Die junge Frau gab an, ihr sei unter der Schutzkleidung zu warm gewesen. Sie habe nicht gedacht, dass ihr Bikini tatsächlich zu sehen sei. Im Internet gab es viel Zuspruch: „Gut gemacht! Hauptsache die Patienten fühlen sich gut dabei.“ Mit Blick auf die Schutzanzüge hieß es: „Den ganzen Tag in diesem Kondom zu arbeiten, ist doch Folter.“

Mediziner in Russland beklagen in der Corona-Krise vielfach, dass sie nicht genügend Schutzkleidung haben. Viele Ärzte und Pfleger sind bereits mit dem Virus infiziert. Aktivisten haben bei Google eine „Liste des Gedenkens“ angelegt mit mehr als 240 Namen von Klinikmitarbeitern, die in der Corona-Krise gestorben sind.