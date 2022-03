Tischtennis : WRW Kleve zieht Damen-Teams vom Spielbetrieb zurück

Kleve Der Verein zieht die Konsequenzen aus den jüngsten Rückschlägen durch die Corona-Pandemie. Beide Teams stehen damit als Absteiger fest.

WRW Kleve hat seine erste Damen-Mannschaft in der Dritten Tischtennis-Bundesliga und sein zweites Damen-Team in der Regionalliga mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb zurückgezogen. Beide Mannschaften stehen damit als Absteiger fest. Diese Entscheidung hat der WRW-Vorstand am Freitagabend getroffen. Der Verein zieht damit die Konsequenz daraus, dass es wegen der Pandemie zuletzt einige Rückschläge für beide Teams gegeben hatte. Sie hatten unter anderem dazu geführt, dass die erste Mannschaft in Liga drei auf einem Abstiegsplatz zurückgefallen war. Das zweite Team hätte am Samstag nicht zur Heimpartie gegen die Kasseler Spvgg. antreten können, weil zwei Spielerinnen positiv auf das Coronavirus getestet worden sind.