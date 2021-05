Kampagne gegen Impfstoff von Biontech/Pfizer : Französische Youtuber sollten Corona-Vakzin gegen Geld schlecht machen

Paris Französische Influencer haben eine Kampagne gegen den Corona-Impfstoff von Biontech-Pfizer öffentlich gemacht. Sie waren via Mail aufgefordert worden, den Wirkstoff schlecht zu machen. Die verantwortliche Agentur versprach ein „kolossales Budget“.

In Frankreich ist eine Kampagne gegen den Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer aufgeflogen: Mehrere Influencer erhielten nach eigenen Angaben Mails, in denen sie aufgefordert wurden, das Vakzin im Videodienst Youtube gegen Bezahlung schlecht zu machen. Der französische Gesundheitsminister Olivier Véran äußerte sich am Dienstag entsetzt: "Das ist armselig, gefährlich und verantwortungslos", sagte er dem Sender BFM-TV. Zahlreiche Menschen vertrauten auf den Impfstoff.