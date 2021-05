Weitreichende Lockerungen im Sommer : Spahn sieht Inzidenz unter 20 als Zielmarke

Berlin Für einen unbeschwerten Sommer muss die Corona-Inzidenz in Deutschland weiter gesenkt werden. Davon ist Bundesgesundheitsminister Jens Spahn überzeugt. Außerdem will er Biontech-Impfdosen für Schüler reservieren.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat als Zielmarke eine Inzidenz von unter 20 ausgegeben, damit es im Sommer weitreichende Lockerungen der Corona-Regeln geben kann. Für einen unbeschwerten Sommer müsse die Inzidenz weiter gesenkt werden, sagte der CDU-Politiker der „Bild am Sonntag“ [kostenpflichtiger Inhalt]. „Im vergangenen Sommer lag sie unter 20. Das sollten wir wieder anstreben. Vorsicht und Umsicht gelten weiterhin.“ Am Sonntag lag die Sieben-Tage-Inzidenz – also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen – laut Robert Koch-Institut bundesweit bei 64,5 (Vortag: 66,8; Vorwoche: 83,1).