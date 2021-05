„Keine bedeutsamen Sicherheitsbedenken“ : Moderna-Impfstoff wirkt bei Kindern laut Studie zu 100 Prozent

New York Der Corona-Impfstoff des US-Herstellers Moderna ist einer Studie des Unternehmens zufolge bei Kindern und Jugendlichen höchst wirksam. Es gibt außerdem keine Sicherheitsbedenken. Das Unternehmen will deshalb nun bald weltweit Zulassungsanträge stellen.

Der Impfstoff sei zudem sicher und werde von Kindern und Jugendlichen gut vertragen. In der Altersgruppe wurden demnach "keine bedeutsamen Sicherheitsbedenken identifiziert". Moderna will deswegen Anfang Juni bei der US-Arzneimittelbehörde FDA und bei Behörden weltweit Anträge für eine Zulassung des Impfstoffs für diese Altersgruppe stellen. Das Moderna-Vakzin hat in den USA und in der EU bislang eine Notfallzulassung für Erwachsene.