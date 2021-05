Kommentar zur Lage auf der Kö und in der Altstadt : Polizei und Stadt Düsseldorf müssen jetzt handeln – besser spät als nie

Einsatzkräfte in der Düsseldorfer Altstadt (Symbolbild). Foto: Endermann, Andreas (end)

Meinung Düsseldorf In der Nacht zu Pfingstmontag ist die Lage auf der Kö regelrecht eskaliert, auch in der Altstadt wurde es am Wochenende zunehmend aggressiver. Die Rufe nach dem Polizeipräsidenten sind unüberhörbar. Warum die Lage in der Stadt sonst immer schwieriger zu werden droht.