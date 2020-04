Medienbericht : Galeria Karstadt Kaufhof stoppt Mietzahlungen bis mindestens Juni

Essen Wie andere Handelsketten zuvor stoppt nun auch der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof einem Medienbericht zufolge wegen der Corona-Krise seine Mietzahlungen. Es bleibe "keine andere Wahl".

So zitierte der "Spiegel" am Mittwoch aus einem Brief des Unternehmens an seine Vermieter vom Montag. Da die Vermieter den Kaufhäusern den "Gebrauch der Mietsache" derzeit nicht gewähren könnten, hätten sie auch keinen Anspruch auf Gegenleistung. Die Kaufhauskette hat bereits Staatshilfen in der Krise beantragt. Ein Unternehmenssprecher wollte sich am Mittwoch nicht dazu äußern.