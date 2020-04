Einmalzahlung bis zu 1500 Euro : Bund will zwei Drittel des Bonus für Pflegekräfte übernehmen

Zwei Pflegerinnen gehen im Bundeswehrkrankenhauses in Ulm an dem Schriftzug „Intensiv“ vorbei. Foto: dpa/Felix Kästle

Im Streit um die Finanzierung der geplanten Bonuszahlung für Altenpflegekräfte ist laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) eine Lösung gefunden. Das andere Drittel sollen Länder und Arbeitgeber übernehmen.

Der Bund übernehme zwei Drittel, sagte Spahn am Montag bei einer im Internet übertragenen Diskussion zur Situation der Pflege in der Corona-Pandemie. Das andere Drittel sollen Länder und Arbeitgeber übernehmen. Spahn geht nach eigenen Worten von Kosten von mehr als einer Milliarde Euro aus. Die Prämie wird steuerfrei gestellt.

Den Vorschlag, wonach die Pflegekassen zwei Drittel der Kosten sowie Länder und Arbeitgeber den Rest übernehmen, haben Spahn und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) am Montag an Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der Altenpflege sowie die Fachminister der Länder übermittelt. In dem Brief, der dem Evangelischen Pressedienst (epd) vorliegt, werden die Adressaten gebeten, dieser Aufteilung der Finanzierung zuzustimmen. Darin wird auch darauf verwiesen, dass viele Bundesländer bereits angekündigt hätten, einen Teil beitragen zu wollen.