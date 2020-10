Embricana in Emmerich : Schwimmbad lässt Niederländer nicht rein

Emmerich Aus Sorge vor möglichen Ansteckungen mit Covid19 lässt das Schwimmbad Embricana in Emmerich keine Niederländer mehr rein.

Das Robert Koch-Institut hat seine Risikoliste am Mittwochabend aktualisiert. Darauf sind jetzt auch alle fünf niederländischen Provinzen zu finden, die an Deutschland grenzen. Als letzte kam am Mittwoch Limburg hinzu, Zeeland an der Nordseeküste ist die einzige der zwölf niederländischen Provinzen, die noch kein Risikogebiet ist.