Rees : Stadtwerke schaffen Warmbadetag ab

Blick auf das Stadtbad in Rees. Foto: Markus Balser

Rees/Emmerich Wegen der Gaskrise muss gespart werden. Dadurch fallen ab sofort auch die Kurse fürs Babyscchwimmen und die Wassergewöhnung weg. In Emmerich werden die Temperaturen im Embricana ebenfalls gesenkt.

Die Absenkung der Dusch-Temperatur von 38 auf 34 Grad sei vor diesem Hintergrund zumutbar und keinesfalls gesundheitsgefährdend, so die Stadtwerke. „Wir können einfach nicht so tun, als wäre nichts“, erklärt dazu Geschäftsführerin Mareike Linsenmaier. „Und wir sind uns unserer Vorbildfunktion bewusst. Wenn wir nicht bei der Beheizung der Bäder sparen: Wie wollen wir dann von den Bürgern erwarten, dass sie mitziehen?“

An den Öffnungszeiten und Eintrittspreisen im Stadtbad werde bis auf weiteres festgehalten, so Linsenmaier. Die Stadtwerke weisen ausdrücklich darauf hin, dass momentan die Gas-Versorgungslage gesichert sei und dass selbst bei der Ausrufung der Stufe 3 des Notfallplanes die Privatverbraucher besonders geschützt seien. Der Gasfluss sei nach wie vor stetig, wenn auch etwas „dünner“ als sonst.

Wie sich die Energiepreise weiter entwickeln, sei offen. „Es wird wohl weiter nach oben gehen. In der jetzigen Phase kann jeden Tag etwas passieren. Aber wir als kleiner Lokalversorger sind das vorletzte Glied in der Gaslieferkette – wir haben auf die Preisentwicklung keinen Einfluss.“ Auch eine komplette Schließung des Stadtbades könne man im Extremfall nicht ausschließen.

Bereits vor einigen Tagen hat auch das Embricana in Emmerich auf die Verknappung von Gas reagiert. Auch wenn mit dem Beginn der Ferien das Freizeit- und Erlebnisbad nun mit vielen Badegästen rechnet: Diese müssen sich darauf einstellen, dass die Wassertemperatur ein wenig niedriger als sonst ist. Wie das Embricana ankündigte, sollen die Luft- und Beckentemperaturen im Schwimmbad sowie in der Saunalandschaft um jeweils zwei Grad gesenkt werden. Das Embricana will Erdgas einsparen.