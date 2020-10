Machtkampf in Belarus : Lukaschenko macht Proteste für Corona-Infektionen verantwortlich

Minsk Seit der Präsidentenwahl im August gehen immer wieder tausende Menschen in Belarus gegen Machthaber Lukaschenko auf die Straße. Der Präsident hat die Massenproteste nun mitverantwortlich für den Anstieg bei Corona-Infektionen gemacht.

„Was gerade auf den Straßen von Minsk an den Wochenenden passiert, dabei ist klar, welche Folgen das haben wird“, sagte der 66-Jährige am Donnerstag in der Hauptstadt bei einem Treffen zur Gesundheitslage in der früheren Sowjetrepublik. „Der Krankenstand in Minsk ist viel höher als in anderen Regionen.“