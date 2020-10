„Haben ihre Meinung gesagt, das war keine Frage“ : Söder reagiert schnippisch auf Moderator Sirin im ZDF-„Morgenmagazin“

Berlin Am frühen Donnerstagmorgen stellte sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder den Fragen von „Morgenmagazin“-Moderator Mitri Sirin. Die Herangehensweise von Sirin gefiel Söder bei einem Thema keineswegs.

Zuerst nahm Söder jedoch Stellung zu den neuen Regeln, die nun verabschiedet wurden. Am Mittwoch hatten zwölf der 16 Bundesländer ein Beherbergungsverbot für Urlauber aus einem innerdeutschen Risikogebiet beschlossen. Söder: „Um uns herum explodieren die Zahlen in Europa. Auch in den USA erleben wir zum Teil bizarre Szenen. Wir haben bislang klug agiert“, sagte er und verteidigte die Beschlüsse, obwohl nicht alle Bundesländer an einem Strang ziehen und einige aus der Reihe tanzen.

Dann lenkte Sirin das Gespräch auf die Lage in der Bundeshauptstadt Berlin. Dort schnellen seit Tagen die Infektionszahlen in die Höhe, zahlreiche Bezirke haben die kritische Sieben-Tage-Inzidenz von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner zum Teil deutlich überschritten. Nun fordert der Berliner Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD), dass nicht die Bezirke, sondern die Stadt als Ganzes zur Bemessungsgrundlage der Corona-Infektionen herangezogen werden. Damit zeigt sich Söder keineswegs einverstanden: „Es ist ein Taschenspielertrick. Wir haben die ganze Zeit die Infiziertenzahlen nach Bezirken dargestellt und jetzt, weil uns die Zahl nicht so passt, wollen wir die Berechnungsgrundlage ändern. In Berlin ist die Situation so, dass die einzelnen Bezirke so viele Einwohner umfassen wie andere Großstädte insgesamt. Die Bezirke arbeiten selbstständig.“ Laut Söder habe der Senat keinen Einfluss darauf, was in den Bezirken passiere, deswegen müsse auch die Grundlage dort liegen und nicht in der Stadt als Gesamtes. Schließlich kritisiert Söder auch noch das Vorgehen des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg, der es ablehnt, dass die Bundeswehr bei der Nachverfolgung von Kontakten helfe. Daraufhin entgegnet Sirin, der in Berlin lebt: „Zur Wahrheit gehört auch, dass der Bezirk das auch ohne Bundeswehr ganz gut hinbekommen hat.“