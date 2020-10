Venlo und Roermond betroffen : Auch niederländische Provinz Limburg ist nun Risikogebiet - was Touristen nun wissen sollten

Venlo/Roermond/Düsseldorf Nun ist es offiziell: Auch die niederländische Grenzregion Limburg wurde vom Robert-Koch-Institut als Risikogebiet eingestuft. Was nun für Touristen gilt, die aus Deutschland einreisen möchten.

Fast alle Provinzen in den Niederlanden gelten laut Definition des Robert-Koch-Instituts nun als Risikogebiet. Am Mittwoch stufte das RKI auch die Region Limburg, die die grenznahen Einkaufsstädte Roermond und Venlo umfasst, als Risikogebiet ein. Lediglich die Provinz Zeeland gilt nicht als Risikogebiet . Das bedeutet für Reisende aus Deutschland, dass sie nach einer Rückkehr einen Corona-Test machen und sich für maximal 14 Tage in Quarantäne begeben.

Die Lage im Nachbarland hatte sich in den vergangenen Tagen erheblich verschlechtert. Vielerorts stiegen die Infektionszahlen rasant an. Das führte soweit, dass die Städte Venlo und Roermond am Tag der Deutschen Einheit die aus Deutschland kommenden Touristen dazu aufriefen, zuhause zu bleiben. Und so blieb der sonst zu erwartende Ansturm aus, die Deutschen kamen nicht in Scharen. Zwar sei es nicht so, dass überhaupt keine Deutschen gekommen seien, aber eben nicht in großer Zahl, sagte ein Sprecher der Stadt Roermond.