Fast alle Provinzen sind Risikogebiet : Keine Corona-Meldepflicht bei Kurztrips in die Niederlande

Das mittlere der drei Banner über einer Fußgängerstraße in der Innenstadt von Venlo fordert die Fußgänger auf, sich zur Eindämmung der Corona-Pandemie jeweils nur in einer Richtung zu bewegen (Archivfoto). Foto: dpa/David Young

Düsseldorf Tagespendler in die Niederlande oder Besucher von grenznahen Einkaufzielen wie Roermond müssen bei der Rückfahrt nach Deutschland keinen negativen Coronatest vorweisen oder in Quarantäne.

Das Auswärtige Amt hatte zuletzt auch die Region Limburg in der Nachbarschaft zu Nordrhein-Westfalen zum Corona-Risikogebiet erklärt. In den Niederlanden wird der Grenzwert von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen nur mit Ausnahme von Zeeland in allen Provinzen erreicht. Aber auch in Zeeland sei ein erhöhtes Infektionsgeschehen zu beobachten, vermeldet das Auswärtige Amt.