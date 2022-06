Aktion Stadtradeln : Emmerichs Stadtradler sparen 18 Tonnen C02 ein

Emmerich Die erfolgreichsten Teilnehmer des diesjährigen Stadtradelns wurden jetzt in Emmerich geehrt. Über 115.000 Kilometer legten 50 Teams in knapp drei Wochen zurück. Kreisweit kam die Rheinstadt damit auf Platz fünf.

Das Stadtradeln weckt Jahr für Jahr den Ehrgeiz vieler Emmericher. Radfahrer schwingen sich in den Wochen besonders gerne auf die Fiets, um eine starke Kilometeranzahl zu erreichen. Auch in diesem Jahr wurde das Event bestens angenommen, Groß und Klein haben in Gruppen um die Wette geradelt. Die erfolgreichsten Teilnehmer wurden jetzt auf dem Rathausvorplatz von Bürgermeister Peter Hinze geehrt. Kleine Präsente wie Brillen, Lichter und Poolnudeln, die zum Verdeutlichen der Abstandsregelung im Verkehr gedacht sind, wurden von Klimaschutzmanagerin Hannah Kirchner verschenkt.