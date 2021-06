Für sicheren Präsenzunterricht : Elterninitiative in NRW fordert Luftfilter für jedes Klassenzimmer

Düsseldorf Die Sorgen wegen der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus sind groß. Für Schulen fordern Eltern nach den Sommerferien besondere Schutzmaßnahmen, damit die Kinder nicht wieder im Home Schooling landen.

Eine Elterninitiative fordert für das neue Schuljahr mobile Raumluftfilter in jedem Klassenzimmer in Nordrhein-Westfalen, um flächendeckend Präsenzunterricht in der Pandemie zu sichern. Das NRW-Kommunalministerium solle den Schulträgern für die Anschaffung von mobilen Raumluftgeräten Finanzmittel in ausreichende Höhe unbürokratisch zur Verfügung stellen, sagte Franz-Josef Kahlen, Sprecher der Elterninitiative Raumluftfilter NRW, am Montag in Düsseldorf.