Delta-Variante im europäischen Ausland : Im Urlaub lauert die Ansteckungsgefahr

Es ist zu befürchten, dass die Disziplin der Menschen im Urlaub nachlässt, meint unsere Autorin. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Meinung Düsseldorf Volle Innenstädte und Restaurants, Fans bei der Fußball-EM, Urlaub am Mittelmeer – die Bilder dieses Sommers senden Signale der Entspannung. Angesichts des Vormarsches der Delta-Variante könnte sich das als fatal erweisen. Die Bundesregierung sollte nicht zögern.

Die Ausbreitung der Delta-Variante hat die Politiker aufgeschreckt. Kanzlerin Angela Merkel warnte in ihrer letzten Regierungserklärung vor dem mutierten Corona­virus, Gesundheitsminister Jens Spahn fürchtet sich vor einem „Sorgen-Herbst“. Die Deutschen wollen endlich raus aus der Pandemie, doch die ist leider immer noch nicht vorbei, trotz sehr niedriger Inzidenzwerte in der Heimat. In vielen anderen Ländern ist die gefährliche Variante aber auf dem Vormarsch, auch in beliebten Urlaubsländern. Erhöhte Vorsicht auch und gerade in den Sommerferien ist angesagt.

Doch zu befürchten ist, dass die Disziplin bei der Einhaltung der AHA-Regeln in der Urlaubszeit nachlässt. Die Bürger sind der Hygieneregeln müde. Wer trägt schon gerne eine Maske in aufgeheizten Räumen oder Verkehrsmitteln? Überdies: Die vollen Fußballstadien ausgerechnet im Virusvarianten-Gebiet Großbritannien – die britische Regierung will beim EM-Spiel Deutschland gegen England im Londoner Wembley-Stadion 45.000 Zuschauer zulassen, im Finale sollen es sogar 60.000 sein – senden ein fatales Signal der Entspannung: Wenn die Massen in den Stadien jubeln dürfen, warum sollen dann im Urlaub noch die Abstandsregeln gelten?