Masken, Testungen, Präsenz : So will NRW ins neue Schuljahr starten

Düsseldorf Die nordrhein-westfälische Bildungsministerin Yvonne Gebauer zeigt sich angesichts der deutlich gesunkenen Corona-Inzidenzen optimistisch für das neue Schuljahr 2021/22. Mit dessen Beginn am 18. August sei Präsenzunterricht „in vollem Umfang“ geplant.

Die Masken- und Testpflicht an nordrhein-westfälischen Schulen soll nach den Sommerferien zunächst beibehalten werden. „Wir starten in das neue Schuljahr genauso, wie wir das aktuelle verabschieden“, sagte NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Freitag in Düsseldorf. Präsenzunterricht werde in vollem Umfang und in voller Klassenstärke stattfinden - es sei denn, es gebe eine „dramatische Entwicklung“ bei den Infektionszahlen. Auch soll in den Schulen wie bisher zweimal pro Woche getestet werden.