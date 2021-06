Debatte in Neuss : Experten-Talk zu Bildung und Corona

Neuss Corona hat den Schulalltag durcheinander gewirbelt. Auf Einladung des Landtagsabgeordneten Jörg Geerlings (CDU) diskutierte der hessische Kultusminister Ralph Alexander Lorz mit Neussern über Folgen und Lehren für die Zukunft.

Alexander Lorz war zu Konferenzbeginn noch im Auto unterwegs, weil seine Tochter fuhr, konnte er aber von Beginn an den Zoom verfolgen und saß kurze Zeit später in seinem Ministerium am Luisenplatz in Wiesbaden. „In der Kultusministerkonferenz sind wir uns über alle Parteigrenzen hinweg sehr einig“, führte Alexander Lorz in seinen Vortrag ein. Er rechne aber damit, dass „wir in Wahlkampfzeiten wieder zu parteipolitischen Auseinandersetzungen zurückkehren.“ Am Donnerstagabend sprach Alexander Lorz in Neuss, am Freitag hob er in einer Verfügung in Hessen auf dem gesamten Schulgelände die Maskenpflicht auf. Ausgenommen blieben Schulflure und die Klassenzimmer, bis der jeweilige Platz eingenommen war. Schon am Vorabend hatte der hessische Kultusminister in Neuss verkündet: „Die Pandemie hat in den vergangenen Wochen eine so gute Entwicklung genommen und die Inzidenzen sind derzeit so niedrig, dass wir diese Maßnahme verantworten können.“ Es bleibe aber jedem und jeder unbenommen, weiterhin eine Maske zu tragen, wenn das dem persönlichen Sicherheitsgefühl entspreche. „Und wenn die Zahlen hochgehen, gibt es ohnehin wieder die Maskenpflicht“, betonte der Minister. „Ich glaube aber, dass wir auch dann den Präsenzunterricht aufrecht erhalten, in Anbetracht der psychosozialen Folgen für die Schüler.“ Denn: „Schule hält Kinder zusammen.“