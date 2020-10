Corona-Pandemie : Hätte Deutschland besser den schwedischen Weg gewählt?

Berlin Viele Menschen hierzulande sind unsicher, wie wir auf Dauer ein Leben mit dem Coronavirus gestalten können – und ob wir im Frühjahr alles richtig gemacht haben. Manche schauen nach Skandinavien.

Andererseits, räumen manche ein, habe es in Schweden im Frühjahr phasenweise eine Übersterblichkeit gegeben. Unter offenbar fast grausamen Bedingungen: Damit die schwedischen Krankenhäuser vor Überlastung geschützt wurden, so recherchierte der „Spiegel“, wurde an Sars-CoV-2 erkrankten Bewohnern von Seniorenheimen trotz freier Krankenhauskapazitäten eine aussichtsreiche intensivmedizinische Therapie verweigert und lediglich eine palliative Behandlung gewährt. Auch in Krankenhäusern sollen trotz ausreichend freier Intensivbehandlungsplätze Menschen mit Vorerkrankungen und ab einem bestimmten Alter nur noch palliativ behandelt worden sein. Diese Vorgehensweise sei behördlicherseits vorgegeben worden, schrieb das Nachrichtenmagazin unter Berufung auf schwedische Intensivmediziner.