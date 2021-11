Hospital zum Heiligen Geist in Kempen : „Wir spüren jetzt die vierte Welle“

Das Kempener Krankenhaus sei für die Behandlung von Corona-Patienten gut aufgestellt, sagt Geschäftsführer Thomas Paßers: „Wir können sehr professionell mit Infektionskrankheiten umgehen.“ Foto: Norbert Prümen

Kempen Am Hospital zum Heiligen Geist in Kempen werden derzeit drei Patienten stationär behandelt, die an Covid-19 erkrankt sind. Auch unter den Mitarbeitern gibt es Corona-Fälle. Die Betroffenen waren vollständig geimpft.