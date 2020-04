Corona in den USA : Pelosi will weitere Billion für nächstes Hilfspaket

Washington Ein erstes Hilfspaket der USA in der Corona-Krise umfasste 2,2 Billionen Dollar. Die Demokratin Nancy Pelosi will nun ein zweites Paket auf den Weg bringen. Auch Donald Trump glaubt, dass die Amerikaner mehr finanzielle Unterstützung benötigen.

In den USA zeichnen sich nach dem erst kürzlich beschlossenen Corona-Konjunkturpaket in Höhe von 2,2 Billionen Dollar weitere umfassende staatliche Hilfszahlungen ab. Mindestens eine weitere Billion Dollar sei nötig, sagte die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, am Montag in einer Telefonkonferenz mit Parteikollegen, wie aus informierten Kreisen verlautete. Auch Präsident Donald Trump deutete an, dass die Amerikaner mehr Unterstützung brauchen würden, um die Folgen der Pandemie zu bewältigen. „Wir werden uns gut um unsere Leute kümmern“, sagte der Republikaner.