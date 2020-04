Handball : TSV Bayer kann für 2. Liga planen

Dormagen Alle Erst- und Zweitligisten außer der HSG Krefeld erhalten Lizenz für neue Saison.

Der TSV Bayer Dormagen kann für eine weitere Saison in der 2. Handball-Bundesliga planen. Zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht, denn wie weitere 34 Erst- und Zweitligisten haben die Dormagener eine Lizenz von der Handball-Bundesliga GmbH (HBL) erhalten. Ob es sportlich noch zum Kampf um den Klassenerhalt kommt – im Moment trennen den Tabellenzehnten sieben Punkte vom ersten Abstiegsplatz – ist offen. Die HBL verlängerte die Aussetzung des Spielbetriebs bis zum 16. Mai.

„Natürlich begrüßen wir die Entscheidung der Lizenzierungskommission,“ freut sich Dormagens Handball-Geschäftsführer Björn Barthel über die Erteilung der Lizenz, die für den TSV Bayer ohne Auflagen erfolgte. Das ist nicht bei allen Klubs der Fall, einigen wurde eine „Begrenzung des Personalaufwands“ auferlegt. Weil aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie „eine fundierte Prüfung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit nur sehr eingeschränkt“ möglich gewesen sei, „haben wir bewusst mit Augenmaß unter Berücksichtigung der unverschuldeten Notlage der Vereine und Nutzung der Ermessensspielräume der Lizenzordnung diese positive Entscheidung getroffen,“ sagt Ralf Nottmeier, Richter am Arbeitsgericht Minden und Vorsitzender HBL-Lizenzierungskommission. „Mit dieser Entscheidung, die unter dem Vorbehalt der jeweiligen sportlichen Qualifikation steht, will die Lizenzierungskommission ein positives, motivierendes und absolut notwendiges Zeichen an die Klubs senden,“ heißt es in der Mitteilung der HBL.