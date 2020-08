Konsequentes Maskentragen : Charité-Forscher sehen Chance für volle Konzertsäle

Berlin Vorraussetzung für ein Live-Konzert wie vor der Coronakrise: ein diszipliniertes Publikum, das Mund-Nasen-Schutz korrekt trägt. Genau das erwarten die Forscher in Opernhäusern und Konzertsälen.

Forscher der Berliner Charité haben sich für wieder voll besetzte Säle bei Klassikkonzerten und Opervorstellungen bei gleichzeitiger Maskenpflicht ausgesprochen. Unter der Maßgabe, dass ein Mund-Nasen-Schutz von allen Besuchern korrekt getragen wird, „ist eine Vollbesetzung der Sitzplätze möglich“, heißt es in einer am Montag in Berlin veröffentlichten „Stellungnahme zum Publikumsbetrieb von Konzert- und Opernhäusern während der Covid-19 Pandemie“ der Charité Institute für Sozialmedizin und Epidemiologie sowie für Hygiene und Umweltmedizin. Zuerst hatte das Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) darüber berichtet.