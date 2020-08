13.000 Zuschauer trotz Corona : Großkonzert in Düsseldorf erhält Zusage unter Vorbehalt

Blick in die Mercur-Spiel-Arena in Düsseldorf. (Archivfoto) Foto: dpa/Bernd Thissen

Düsseldorf Die Veranstaltung in der Düsseldorfer Arena darf grundsätzlich am 4. September stattfinden. Sollten die Infektionszahlen aber zu hoch sein, kann sie noch vier Tage vorher abgesagt werden.

Das umstrittene Konzert in der Düsseldorfer Merkur-Spiel-Arena am 4. September darf stattfinden. Darauf haben sich das Land NRW, die Stadt Düsseldorf und der Konzertveranstalter Marek Lieberberg verständigt. Alle Seiten betonen in einer gemeinsamen Erklärung die „sehr konstruktive und sachliche Atmosphäre“ der Gespräche. Man habe sich darauf verständigt, das Infektionsgeschehen gemeinsam weiter zu beobachten, in diesem Licht noch offene Fragen zu klären und spätestens bis zum 31. August eine abschließende Entscheidung zu treffen, ob die Veranstaltung tatsächlich stattfinden kann.