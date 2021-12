Änderungen am Infektionsschutzgesetz : Bundestag beschließt Teil-Impfpflicht und weitere Corona-Maßnahmen

Änderungen am Infektionsschutzgesetz

Berlin Die Ampel-Koalition hat mit Unterstützung der Oppositons-Partei CDU die Corona-Impfpflicht für Einrichtungen beschlossen, in denen durch Covid-19 besonders gefährdete Menschen behandelt oder betreut werden. Jetzt muss nur noch der Bundesrat zustimmen.

Der Bundestag hat Änderungen am Infektionsschutzgesetz zugestimmt und erstmals auch eine Corona-Impfpflicht beschlossen. Das Parlament verabschiedete am Freitag mit den Stimmen der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP sowie der Unterstützung der oppositionellen Union auch eine Ausweitung der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Der Bundesrat muss dem Gesetz noch zustimmen. Er wollte am frühen Nachmittag zu einer Sondersitzung zusammenkommen.