Hannover: Bericht: Altkanzler Schröder heiratet So Yeon Kim

Hannover

Altkanzler Gerhard Schröder hat einem Medienbericht zufolge zum fünften Mal geheiratet. Der 74-Jährige ehelichte seine Partnerin, die Südkoreanerin So Yeon Kim (48), wie die "Neue Presse" gestern berichtete. Wo die Hochzeit stattfand, wurde zunächst nicht bekannt. Die "Bild" hatte zuerst über den Ring an Schröders rechter Hand berichtet, den er am Montag bei der Vereidigung des russischen Präsidenten Wladimir Putin getragen hatte. Seit April sind Schröder und seine vierte Ehefrau Doris Schröder-Köpf offiziell geschieden. Das Paar hatte sich bereits vor längerer Zeit getrennt. Schröders Büro in Hannover wollte sich nicht äußern.