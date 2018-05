Düsseldorf: Das neue RP Online

Düsseldorf Schlanker, schneller, passend für jeden Bildschirm: Das Online-Portal der RP präsentiert sich neu.

"Relaunch", auf Deutsch: Neustart - so nennen es Online-Leute, wenn sie ihre Internetseiten überarbeiten und neu gestalten. Genau so ein Relaunch hat gestern bei RP Online stattgefunden. Anders gesagt: Wir haben Wände eingerissen, die Bude entrümpelt und kernsaniert. Unser Portal ist jetzt schneller, schlanker und sortierter - weil wir wollen, dass sich unsere Leser bei uns wohler fühlen. Und das alles ist neu im Digital-Angebot der Rheinischen Post:

Kontakt Wir sind sehr gespannt darauf, wie Ihnen das neue RP Online gefällt. Lassen Sie uns wissen, was Sie denken: Schicken Sie uns einfach eine Mail an feedback@rp-digital.de ! Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung.

RP Online wird responsiv Ganz gleich, ob Sie uns auf dem PC, per Tablet oder per Smartphone besuchen: Unser Layout passt sich automatisch der Bildschirmgröße an, so dass unsere Seiten optimal dargestellt werden.