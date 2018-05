Bonn: 23 Festnahmen bei Drogenrazzia in Bonn

Bonn Mehr als 300 Einsatzkräfte der Polizei haben gestern bei einer Razzia im Großraum Bonn einer Drogendealer-Bande das Handwerk gelegt. Am frühen Morgen rückten die Beamten aus und durchsuchten 35 Wohnungen in Bonn, Köln, Alfter, Bornheim und Niederkassel.

Dabei wurden auch Drogendepots in Grünanlagen angelegt, um dort per Straßenbahn ankommende Drogensüchtige abzupassen. Die beiden mutmaßlichen Haupttäter steuerten nach Polizeiangaben vor allem den Handel mit Kokain. Einige Bandenmitglieder sollen die Drogen in ihrem Auftrag gelagert, verpackt und an wechselnden Standorten verkauft haben.