Berlin: Nabu ruft zur großen Vogelzählung auf

Berlin

Spatz, Amsel oder Meise? Die Menschen in Deutschland sind am kommenden langen Wochenende wieder zum Beobachten von Vögeln in Parks und Gärten aufgerufen. Die jährliche Zählaktion des Naturschutzbundes (Nabu) beginnt an Christi Himmelfahrt und endet am Sonntag, teilte die Umweltschutzorganisation mit. In diesem Zeitraum sollen sich Interessierte eine Stunde lang nach Vögeln umschauen. Die Zahl der identifizierten Exemplare kann man per Post, telefonisch oder über das Internet an den Nabu durchgeben. In den vergangenen Jahren beteiligten sich Zehntausende an der Aktion.