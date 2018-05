Rom: Bus geht nahe Trevi-Brunnen in Flammen auf

Rom Busfahren in Rom kann richtig gefährlich werden - das beweist ein spektakulärer Brand im Herzen der Stadt. Mitten im touristischen Zentrum brennt ein Linienbus lichterloh. Denn die Stadt hat ein notorisches Problem mit ihren alten Bussen.

Ein Linienbus ist in der Nähe des Trevi-Brunnens in Rom in Flammen aufgegangen. Das Feuer mitten im touristischen und politischen Zentrum der italienischen Hauptstadt löste wohl ein Kurzschluss in dem Bus aus. Der Brand sei nach gut einer Stunde gelöscht worden, schrieb die Feuerwehr am Dienstag auf Twitter.