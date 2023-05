Stichwahl in der Türkei Die wichtigsten Fragen und Antworten

Der Zeitplan der Wahlkommission in Ankara sieht eine Stimmabgabe der Auslandswähler vom 20. bis einschließlich 24. Mai vor. An diesen fünf Tagen können die rund 1,5 Millionen türkischen Wähler in der Bundesrepublik in türkischen Konsulaten ihre Stimmen abgeben. In der ersten Runde am Sonntag stimmten rund 65 Prozent der türkischen Wähler in Deutschland für Erdogan – ein viel höherer Anteil als bei den Wählern in der Türkei. Kilicdaroglu kam bei den Türken in Deutschland auf 33 Prozent, Ogan auf 1,3 Prozent. In Österreich erhielt Erdogan knapp 72 Prozent, in der Schweiz war Kilicdaroglu mit 57 Prozent vorne. In zwei Wochen dürfte es ähnliche Ergebnisse geben. Allerdings werden die Stimmen der Auslandstürken das Rennen um die Präsidentschaft nicht entscheiden.