„Einige Monate in meinem Leben“ Michel Houellebecq rechnet in seinem neuen Buch ab

Michel Houellebecq hat in den vergangenen Monaten mit Aussagen über Muslime und mit einem Sexfilm für viel Wirbel gesorgt. In seinen Augen für zu viel. Seine Feinde seien noch zahlreicher geworden, seine Freunde hätten ihn teilweise verraten, vor allem aber habe man ihn nicht zu Wort kommen lassen, schreibt er in seinem neuen Buch „Quelques mois dans ma vie“ (auf Deutsch übersetzt also: „Einige Monate in meinem Leben“). Deshalb hat der französische Bestsellerautor das Einzige getan, was ihm in seinen Augen übrig blieb: Einen Text geschrieben, in dem er auf gut 100 Seiten seine Sicht auf das Passierte erzählt.