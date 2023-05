Schwere Unwetter in Italien Rom beschließt Maßnahmen über zwei Milliarden Euro

Meloni sagte, dass zunächst keine definitive Schätzung möglich sei, wie groß die finanziellen Schäden seien. Regionalpräsident Stefano Bonaccini ergänzte, dass die Reparaturen an der Verkehrsinfrastruktur - also Straßen und Bahngleise - allein schon rund eine Milliarde Euro kosten dürften. Er erwähnte neben den Überschwemmungen vor allem rund 300 Erdrutsche, die verzeichnet wurden: „Ganze Berghänge und Wälder sind weggerutscht“. Darüber hinaus kündigte er den Besuch von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Donnerstag an.