Nach der türkischen Schicksalswahl Es gibt noch demokratischen Widerstand

Die Wahlen in der Türkei waren allem Anschein nach korrekt und nicht manipuliert. Aber fair waren sie nicht. Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan kontrolliert 90 Prozent der relevanten politischen Medien, verunglimpfte die Opposition als nah am kurdischen Terrorismus und machte mit dem Umstand Stimmung, dass Herausforderer Kemal Kilicdaroglu der alevitischen Glaubensrichtung angehört. Er also in den Augen des Präsidenten gar kein richtiger Muslim ist. Das Konzept des Autokraten Erdogan ging offenbar auf. Trotz des Vorsprungs in den Umfragen wurde der Oppositionsführer in der Wahl nur Zweiter. Jetzt hat er nur noch ein bisschen Hoffnung, in der Stichwahl am 28. Mai vor dem nun neuen Favoriten Erdogan zu landen.