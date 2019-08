Womöglich Deutsche unter Opfern : Sieben Tote bei Kollision von Flugzeug und Hubschrauber auf Mallorca

Palma Beim Zusammenstoß eines Hubschraubers mit einem Kleinflugzeug auf der spanischen Urlaubsinsel Mallorca sind am Sonntag sieben Menschen ums Leben gekommen. Darunter sollen sich zwei Kinder befunden haben. Es könnte deutsche Opfer geben.

Über der spanischen Urlaubsinsel Mallorca sind am Sonntag ein Ultraleichtflugzeug und ein Hubschrauber zusammengestoßen - mit tödlichen Folgen. Das Unglück am frühen Nachmittag habe sieben Menschen das Leben gekostet, teilte die Regierung der Balearen am frühen Abend über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Bei den Insassen des Helikopters könne es sich „möglicherweise“ um Deutsche handeln, schrieb das örtliche Ministerium für öffentliche Verwaltung ebenfalls auf Twitter.