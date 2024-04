Heftiger Regen und Hagelstürme Sieben Tote bei Unwettern in Ostchina

Die Unwetter begannen am Sonntag. An jenem Tag drückte der Sturm bodentiefe Fensterscheiben eines Wohnhochhauses in der Provinzhauptstadt Nanchang ein. Eine Großmutter und ihr elfjähriger Enkel stürzten laut Medienberichten aus dem 20. Stockwerk, eine 60 Jahre alte Frau aus dem elften Stock. Eine Bewohnerin der 20. Etage schilderte dem Online-Portal Jimu News, ihre Familie habe sich festhalten müssen, um nicht vom starken Wind fortgeweht zu werden. Am Dienstag folgte ein weiterer Sturm, bei dem ebenfalls in Nanchang Menschen in einem eingestürzten Haus eingeschlossen wurden.