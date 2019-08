Lynchjustiz in Niederlanden? : Männer töten mutmaßlichen Kinderschänder bei Handgemenge

Assen Im niederländischen Assen ist nach dem mutmaßlichen Missbrauch eines Mädchens ein Mann bei einem Handgemenge getötet worden. Fünf Männer sind festgenommen worden.

Das berichtete die niederländische Nachrichtenagentur ANP. Sie sollen den Getöteten am Samstag verdächtigt haben, sich in der Umgebung eines Spielplatzes in der Stadt Assen (Provinz Drenthe) an einem Mädchen vergangen zu haben. Die Polizei ermittelte wegen der Tötung sowie wegen eines mutmaßlichen Sexualdelikts.