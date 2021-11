Ermittlungen in 17 Ländern : Sicherheitsbehörden gelingt globaler Schlag gegen Ransomware-Hacker

Washington Ermittler von Europol und aus den USA haben seit Februar sieben Verdächtige festgenommen, die mit der international berüchtigten Hackerbande REvil in Verbindung stehen sollen. Auf ihr Konto gehen Angriffe auf der ganzen Welt.

Ermittlern aus 17 Ländern ist ein Schlag gegen Cyberattacken mit Schadsoftware gelungen. Seit Februar seien sieben Verdächtige festgenommen worden, zwei davon vergangene Woche in Rumänien, gab die EU-Polizeibehörde Europol am Montag bekannt. Auch in Südkorea und Kuwait gab es Festnahmen. US-Justizminister Merrick Garland und andere Behördenvertreter gaben bekannt, dass ein Ukrainer und ein Russe als mutmaßliche Hacker der Ransomware-Bande namens REvil angeklagt worden seien. Der Ukrainer sei in Polen in Gewahrsam genommen worden. Die US-Regierung habe 6,1 Millionen Dollar an kriminell erworbenen Mitteln des Russen wiedererlangt.