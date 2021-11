Trug es bei ihrem letzten Konzert : Kleid von Amy Winehouse für 243.000 Dollar versteigert

Los Angeles Die Sängerin trug das Minikleid bei ihrem letzten Konzert in Belgrad. Der Erlös der Auktion der Erinnerungsstücke geht an die Winehouse-Stiftung, die jungen Menschen mit Suchtproblemen hilft.

Das Kleid, das die 2011 verstorbene Sängerin Amy Winehouse bei ihrem letzten Konzert trug, ist für 243.000 Dollar (rund 210.000 Euro) versteigert worden. Das Minikleid mit grün-schwarzem Bambusmuster erzielte einen16fach über dem Schätzwert gelegenen Preis, teilte das Auktionshaus Julien's mit. Es gehörte zu einer Sammlung von rund 800 Erinnerungsstücken an die Soul-Diva, die am Wochenende in Kalifornien versteigert wurden.