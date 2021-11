Katastrophe in Freetown : Mindestens 92 Tote nach Tanklaster-Explosion in Sierra Leone

Feuerwehrmänner am Katastrophenort in Freetown. Foto: AFP/SAIDU BAH

Freetown In einem Vorort der Hauptstadt Freetown ist es am Freitag zu einer gewaltigen Explosion gekommen. Mindestens 92 Menschen sind tot, viele weitere schwer verletzt. Ein Bus hatte dort einen Tanklastzug gerammt.

Bei der Explosion eines Tankfahrzeugs in Sierra Leone sind mindestens 92 Menschen ums Leben gekommen. Zu der Explosion an einer Tankstelle nahe der Hauptstadt Freetown kam es, als zahlreiche Menschen versuchten, an auslaufenden Treibstoff zu gelangen. Die Explosion ereignete sich, nachdem ein Bus das Tankfahrzeug in Wellington, einem Vorort östlich der Hauptstadt Freetown, gerammt hatte.