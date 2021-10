Erlös für suchtgefährdete Jugendliche : Kleider von Amy Winehouse werden versteigert

New York Kleider und hunderte Gegenstände der Sängerin werden aus Anlaß ihres zehnten Todestages versteigert. Der Erlös ist fürdie nach Amy Winehouse benannte Stiftung bestimmt, die suchtgefährdeten Jugendlichen hilft.

Zehn Jahre nach dem Tod der Grammy-Preisträgerin Amy Winehouse werden in den USA hunderte Gegenstände aus ihrem Besitz versteigert. Am Montag stellte das Auktionshaus Julien's die über 800 Gegenstände in New York aus - darunter auch das Kleid, das die britische Soul-Diva ("Back to black" und "Rehab") bei ihrem letzten Konzert im Juni 2011 in Belgrad trug.